Zustimmung oder doch Ablehnung? SPD und Grüne tun sich noch schwer

Kreis Steinfurt

Bekommt der Kreis Steinfurt seinen Haushalt 2022 am Montag im Kreistag durch? Noch ist das nicht ganz klar, zumal sich in der (extrem langen) Kreisausschuss-Sitzung am Dienstagabend noch einiger Diskussionsbedarf andeutete. Wackelkandidaten sind vor allem SPD und Grüne.

Von Michael Hagel