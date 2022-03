Kunst, Musik und eine Menge Spaß

Frühlingsfest am Kunsthaus Kloster Gravenhorst am kommenden Sonntag

Kreis Steinfurt

Am 3. April findet am Kloster Gravenhorst wieder das traditionelle Frühlingsfest statt. In dessen Rahmen werden nicht nur zwei neue Ausstellungen eröffnet; auch Musik, Vorträge und Gesprächsmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Anmeldungen sind erforderlich.