Künstlerin aus Simbabwe stellt in Ahaus aus

Die Künstlerin und kulturelle Botschafterin Nonhlanhla Mathe (Nonny) aus Simbabwe ist zur Zeit in Rheine-Elte für eine Ausstellung ihrer Kunst in Ahaus. Mit ihren Bildern will sie den starken Frauen aus ihrem Heimatland eine Bühne geben.

Sie gilt als die derzeit wohl beste Malerin Simbabwes, als kulturelle Botschafterin ihres Landes und sie ist spätestens, seitdem sie das Bild für den Weltgebetstag 2020 gemalt hat, auch in Deutschland keine Unbekannte mehr: Die Künstlerin Nonhlanhla Mathe (49), genannt Nonny, ist dabei, sich auf dem Kunstmarkt durchzusetzen. Zurzeit aber lebt sie im beschaulichen Rheine-Elte bei Reinhold und Kerstin Hemker.

„ Sie ist einfach gut, ihr Thema sind oft Frauen in Simbabwe und deren mitunter schwieriges Alltagsleben. “ Kerstin Hemke

Das Ehepaar Hemker – sie evangelische Pfarrerin im Ruhestand, er ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter, ebenfalls evangelischer Pfarrer im Ruhestand, Ex-VDK-Kreisvorsitzender und über die Jahre in vielen weiteren Institutionen engagiert – sind seit langem sehr aktiv in der Deutsch-Simbabwischen Gesellschaft (DSG), einer Organisation, die sich dem kulturellen Austausch zwischen dem afrikanischen Land und Deutschland verpflichtet fühlt. Aktuell ist Reinhold Hemker Präsident der DSG, seine Frau Kerstin ist dort die Kulturfachfrau. DSG-Schatzmeister ist übrigens der Grünen-Kreistagspolitiker Hermann Stubbe.

„Nonny kommt hier richtig rum“, sagt Reinhold Hemker

Die Zentrale der Gesellschaft liegt somit – man darf es tatsächlich so eindeutig formulieren – in Rheine-Elte. Und wer die Hemkers kennt, weiß, dass sie es ernst meinen mit dem interkulturellen Austausch. So findet derzeit mit Unterstützung des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken in der Villa van Delden in Ahaus eine Ausstellung mit Bildern von Nonny Mathe statt. Zu deren Vernissage war eigens die simbabwische Botschafterin Alice Mashingaidze aus Berlin ins Münsterland gereist.

Zuvor hatte Nonhlanhla Mathe schon zwei Ausstellungen in Esslingen und Kernen. „Nonny kommt hier richtig rum“, sagt Reinhold Hemker. Dass die Künstlerin aus der simbabwischen Großstadt Bulawayo nun auch in Europa – es gab auch schon eine Ausstellung in Kopenhagen – erfolgreich ist, finden Kerstin und Reinhold Hemker mehr als verdient. „Sie ist einfach gut, ihr Thema sind oft Frauen in Simbabwe und deren mitunter schwieriges Alltagsleben“, sagt Kerstin Hemker.

Mathes Kunst zwischen Simbabwe und Europa

1973 geboren, besuchte Nonny in Bulawayo nach ihrem Schulabschluss die National-Galerie, wo ihr Talent rasch erkannt wurde. „Ich wurde dort gefördert und konnte Textildesign studieren.“ Sie bildete sich weiter, malte immer besser, hatte irgendwann auch ihr eigenes Atelier. Ausstellungen in Bulawayo, der simbabwischen Hauptstadt Harare und auch in Südafrika machten sie in der Kunstszene im südlichen Afrika bekannt.

Und weil Kunst aus Simbabwe seit vielen Jahren auch in Europa hochgeschätzt wird, stand und steht sie aktuell oft im Mittelpunkt des Interesses. So wie kürzlich in Ahaus. Dort wollten viele Menschen mit ihr sprechen, interessierten sich die Ausstellungsgäste sehr für ihre Kunst.

„Meine Technik hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert“, sagt sie. Nonny experimentiert etwa mit Mehlpulver, das ihren Bildern interessante Strukturen verleihen. Und immer wieder sind da die Frauenmotive. „Sie sind ein wichtiges Thema für mich“, sagt Nonny. Die Rolle der Frau in Simbabwe unterliege einem Wandel. Oft seien sie es, die das tägliche Leben organisierten. Nonny Mathe gibt diesen starken Frauen mit ihren Bildern eine Bühne. In Simbabwe, aber zunehmend auch in Europa.

Die DSG will so weitermachen

Dass sie zum Weltgebetstag 2020 das Bildmotiv malen durfte, hat ihr zusätzlich einiges an Popularität gebracht und machte sie zu einer Botschafterin für ihr Land. „Aber genauso wichtig ist es, über die DSG zu netzwerken“, weiß Reinhold Hemker, der da mit bestem Beispiel vorangeht. Über die Deutsch-Simbabwische Gesellschaft werden auch Reisen nach Simbabwe organisiert, inklusive Atelierbesuchen. Das Ganze nimmt gerade richtig Fahrt auf, zumal das Land sich in der Nach-Mugabe-Ära wieder mehr öffnet.

Kerstin und Reinhold Hemker wollen weiterhin Netzwerke spannen, interkulturelle Dialoge fördern, Kunst aus dem südlichen Afrika eine Bühne bieten. Die Menschen dort, so sagen sie, haben das verdient.

Übrigens: Bereits in der kommenden Woche kommt mit Richard Mupumha ein weiterer international bekannter Künstler aus Simbabwe, den viele als den afrikanischen Henry Moore bezeichnen, zu den Hemkers nach Elte. Dazu bald mehr.