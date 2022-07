154 146 Euro für die Reithallen-Erweiterung

Der Integrative Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrverein Ladbergen erhält 154 146 Euro aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Dies hat am Dienstag Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Für die Erweiterung der Reithalle am Schulenburger Weg hat der Integrative Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrverein Ladbergen Gesamtkosten vor rund 180 000 Euro veranschlagt. Eine stattliche Summe für den Verein. Umso schöner die Nachricht, dass er mit 154 146 Euro 86 Prozent davon aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ erhält. Dies hat am Dienstag Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

„Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren“, heißt es in dem Schreiben.

Mit dieser hohen Fördersumme erhielten die engagierten Vereinsmitglieder die Möglichkeit, ihre Halle auf den neuesten Stand zu bringen und nachhaltig zu erweitern, wird die örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Stullich in einer weiteren Presseinformation zitiert.

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ habe das Land das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in NRW gegeben habe, erläutert Stullich den Hintergrund der Fördermittel, die ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro umfassten. Damit könnten die Vereine eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie einen Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen.