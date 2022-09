2023 soll gebaut werden

Die Firma Oelrich Logistics GmbH hegt Erweiterungspläne – seit neun Jahren. So lange ist es jedenfalls her, dass das familiengeführte Unternehmen die Politik um die Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan im Industriegebiet Hafen bat. Über Jahre war es ruhig geworden. Aber nun soll das Vorhaben, auf einer 2,6 Hektar großen Fläche angrenzend an den Betrieb ein Verteilzentrum mit Lagerfläche zu errichten, zügig vorangetrieben werden.

Lange war es ruhig geworden um die Erweiterungspläne der Firma Oelrich Logistics GmbH im Industriegebiet Hafen. Was durch betriebliche Umstrukturierungen und archäologische Untersuchungen 2017 zunächst ausgesetzt wurde, soll jetzt aber „möglichst zügig zum Abschluss gebracht werden“, betont Bürgermeister Torsten Buller. So beabsichtigt die Spedition auf einem 2,6 Hektar großen Areal südlich des bestehenden Betriebsgeländes die Erweiterung um ein Verteilzentrum mit Lagerfläche, wie Geschäftsführer Martin Oelrich auf WN-Nachfrage bestätigt.

In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses sind die ersten Pflöcke auf diesem Weg eingeschlagen worden. So stimmten dessen Mitglieder einstimmig für die Änderung des Flächennutzungsplans – sprich der Umwandlung der bisherigen landwirtschaftlichen Fläche in gewerbliche Baufläche, die sich in Nachbarschaft zur Kläranlage befindet. Die Änderung eines entsprechenden Bebauungsplans wurde indes vertagt. So mahnten die Grünen an, in das laufende Verfahren die von der Politik beschlossenen ökologischen Leitlinien mit einzubeziehen. Was, wie Bauamtsleiter Tim Lutterbei jetzt bestätigte, bereits auf dem Wege ist. Auch geht es um die Frage eines Erdwalls, der Nachbarn schützen soll, sowie Ausgleichsflächen, die nördlich des Hölter Felds und südlich des Schulenburger Weges entstehen sollen.

Wir sind dankbar, dass alle Fraktionen helfen, das Projekt voranzutreiben“, kommentierte Martin Oelrich die bisherigen Ergebnisse und hofft, dass die Baumaßnahme 2023 beginnen kann. Wie berichtet, gehört die circa 300 Mitarbeiter zählende Oelrich Logistics GmbH, zu deren Kernkompetenzen die Baustoff- und Lebensmittellogistik gehören, seit Beginn dieses Jahres zur Unternehmensgruppe Pfenning Logistics Group.

Im Rahmen dieses Joint Ventures möchte sie den Binnenhafen am Dortmund-Ems-Kanal deutlich stärker nutzen, Güter vom Wasser umschlagen, lagern und verteilen. „Und uns damit schlichtweg zukunftsfähiger aufstellen“, wie Martin Oelrich betont.

Während Bürgermeister Torsten Buller betonte, dass es sich bei dem 2,6 Hektar großen Areal um eine „für Oelrich exorbitant wichtige Fläche“ handele, befand der Ausschussvorsitzende Hartmut Kaubisch (Grüne): „Wir sind uns einig. Keiner will das Projekt verhindern, aber wir müssen den Klimawandel ernstnehmen und auf die Einhaltung ökologischer Belange pochen.“

Im Gespräch sind etwa Kriterien wie Dachbegrünung oder die Installation von Photovoltaikanlagen. Sie sind Bestandteil der künftigen Beratung innerhalb der politischen Gremien.