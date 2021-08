„25.000 Euro sind ein Unding“

Er sei seit Langem Mitglied der Volksbank, sagt der ältere Mann aus dem Tecklenburger Land. Schon zu jener Zeit, als an Fusionen noch gar nicht zu denken war, habe er sich dazu entschlossen. Umso mehr sei er jetzt von seinem Geldinstitut enttäuscht. Der Senior, dessen Name in der Zeitung nicht genannt werden soll, kritisiert das, was Geldinstitute mit dem Begriff Verwahrentgelt beschreiben. Also jene Negativzinsen, die mittlerweile fällig werden, wenn zu viel Geld auf dem Sparbuch liegt. Die Grenze liege nun für ihn bei 25.000 Euro, erzählt der Senior, „ein Unding“.

