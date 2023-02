350 Vollzeitstellen sind geplant

„Allein durch diesen modernen Logistikneubau entstehen hier rund 350 Vollzeit-Arbeitsplätze“, sagt Udo Büntgen-Hartmann von der Arcus Projekt GmbH beim Spatenstich im Airportpark. Gemeinsam mit Alcaro Invest GmbH will den Log Plaza Greven entwickeln – eine Logistikimmobilie mit einer Gesamtfläche von rund 28 000 Quadratmetern.

Die Alcaro Invest GmbH, einer der aktuell zehn größten deutschen Logistik-Projektentwickler, hat jetzt zusammen mit allen Projektbeteiligten sowie Gästen den ersten Spatenstich für das Log Plaza Greven im Airportpark gefeiert. Die Logistikimmobilie wird eine Gesamtfläche von rund 28 000 Quadratmeter umfassen und befindet sich verkehrsgünstig an der Autobahn A1 auf dem Gelände des Airportpark FMO am Flughafen Münster/Osnabrück, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Grundstück umfasst insgesamt mehr als 51 000 Quadratmeter. Bauherren sind Alcaro Invest und Arcus Projekt GmbH, als Generalunternehmer fungiert Goldbeck Nord.

Die Fertigstellung der Logistikimmobilie, die nun bereits bei Baubeginn eine Vorvermietungsquote von rund 50 Prozent aufweise, ist für Ende dieses Jahres vorgesehen.

Durch das Log Plaza Greven werde die Attraktivität des Areals Airportpark nochmals gesteigert, hieß es beim traditionellen Spatenstich. „Allein durch diesen modernen Logistikneubau entstehen hier rund 350 Vollzeit-Arbeitsplätze“, sagt Udo Büntgen-Hartmann von der Arcus Projekt GmbH.

Wie alle Log Plaza-Objekte wird auch das Log Plaza Greven nach hohen Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und unter anderem über energieeffiziente Beleuchtung und Klimatisierung, Photovoltaikanlagen, E-Ladesäulen, überdurchschnittliche Gebäudedämmung sowie umfangreiche Begrünung verfügen. Zudem sind zukünftig Elektro-Ladesäulen für LKW angestrebt.