40 Tage Verzicht bis zum Osterfest

In der evangelischen Kirche (hier die in Kattenvenne) heißt die Fastenzeit Passionszeit. Die Bedeutung dieser 40 Tage in den christlichen Konfessionen erläutern Verena Westermann und Hans-Michael Hürter.

Strenger als heute wurde die Fastenzeit zu früheren Zeiten in den Konfessionen praktiziert. Nur eine volle Mahlzeit am Tag und der Verzicht auf Fleischspeisen waren Hauptmerkmale dafür, lediglich die Sonntage waren davon ausgenommen. Ebenso hätten feste Abstinenzzeiten zwischen Aschermittwoch und Ostern, beispielsweise für Tanzveranstaltungen und Trauungen, gegolten, weiß die Kattenvenner Pfarrerin Verena Westermann. Von den strengen Vorschriften haben die Kirchen in den letzten Jahrzehnten Abstand genommen und sie deutlich reduziert. Die Fastenzeit habe aber heute noch Bedeutung für die Bevölkerung, werde nur anders und mit neuen Möglichkeiten erlebt.

In der Westkirche gelte die Fastenzeit als vorösterliche Bußezeit, die auf das wichtigste Fest des Christentums vorbereite, das Fest der Auferstehung von Jesus Christus. Der gelebte Verzicht von Jesus während seiner 40-tägigen Reise durch die Wüste solle in beiden Konfessionen nachempfunden werden. Zwar werde dieser Zeitabschnitt in der evangelischen Kirche als Passionszeit bezeichnet, in seiner Bedeutung machten evangelische und katholische Kirchen jedoch keinen Unterschied, erläutert Westermann.

Die Gottesdienste würden während der Passionszeit anders, nämlich stiller gefeiert, fährt die evangelische Pfarrerin fort. Je näher der Karfreitag rücke, desto mehr stehe Jesus im Vordergrund der Feierstunden. So seien fröhliche Teile der Liturgie bis Ostern „auf Sparflamme“, wie sie sagt. Auch wenn die Fastenzeit nicht mehr so streng eingehalten wird: „Der Gedanke von Verzicht in diesem Zeitraum ist auch heute da“, sagt die Geistliche. „Die Menschen richten sich dabei aber eher nach aktuellen Themen“, meint sie. „Sie verzichten auf Computerspiele oder auf das Handy.“

Die Ernährungsweise vegetarisch oder vegan zu halten, werde ebenfalls oft praktiziert, weiß Westermann. „Aber eher mit politischem Hintergrund“, erläutert die Geistliche, dass zugunsten des Tierwohls und des Klimaschutzes gehandelt werde. Auch die Steigerung der persönlichen Lebensqualität sei für viele ein Grund, während der 40 Fastentage beispielsweise auf den Verzicht von Süßigkeiten oder Nikotin zu achten.

In Ladbergen seien die ökumenischen Friedensgebete in der Fastenzeit beliebt, macht Pater Hans-Michael Hürter deutlich. Die Treffen in der evangelischen Kirche seien aktuell sehr geprägt vom Krieg in der Ukraine. „Die Friedensgebete werden sehr gut besucht, besser als die klassischen Formate“, freut sich der Geistliche über das Interesse der Ladberger, den Zeitraum damit zu bereichern. Im Heidedorf biete die Gehmeditation an Karfreitag eine weitere Gelegenheit, die Fastenzeit wie bei einer traditionellen Kreuzwegwanderung intensiv zu erleben. Das traditionelle Struwen-Essen als Fastenmahl sei heute noch in vielen Familien Tradition. Sie erinnert daran, dass in der Fastenzeit, besonders am Karfreitag günstiges und einfaches Essen auf den Tisch kam.

Eine Alternative zum „Präsenz-Fasten“ seien Online-Angebote, erklärt Hürter. „Da gibt es etliche Anbieter, die auch von vielen genutzt werden.“ Bei diesen Angeboten, übrigens auch für Kinder, würden zum Beispiel Bibelstellen gelesen, es gebe spirituelle Impulse und auch verschiedene Aktionen.