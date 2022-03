60 Säcke werden mit Unrat gefüllt

Ladbergen

Zahlreiche Helfer haben in Ladbergen an einer Müllsammelaktion teilgenommen. Sie füllten rund 60 Säcke mit Unrat. Unter den Aktiven waren viele Kinder und Jugendliche. Ob Jung oder Alt, am Ende konnte jeder in den Genuss eines von der Gemeinde spendierten Imbiss kommen.

Von Anne Reinker