Hunderte strömen zum traditionellen Holskenball

Einst ein Fest der Knechte und Mägde, die mit den namensgebenden Holzschuhen zwischen dem Vieh tanzten, ist der Holskenball des Heimatvereins Ladbergen seit jeher ein Treffpunkt für viele Einwohner des Ortes – und darüber hinaus. Und am Sonntag war er das scheinbar noch einmal mehr – aus der Sehnsucht heraus, endlich mal wieder in großer Runde zusammenzukommen und natürlich auch, um das 75-jährige Bestehens des rührigen Vereins zu feiern. In jedem Fall ließen es sich gut und gerne 500 Besucher auf dem liebevoll hergerichtetem Hof Kröger gut gehen und dank eines interessanten Beiprogramms und guter Musik bestens ließen sie sich unterhalten.