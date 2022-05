Alle Kinder können betreut werden

Es wird nicht ohne gehen, wenn man allen Ladberger Grundschulkindern, die einen Platz im Offenen Ganztag (OGS) oder in der Übermittagsbetreuung (ÜMI) benötigen, auch ein Angebot machen will: Und deshalb wird die Gemeinde zunächst für zwei Jahre zwei weitere Raummodule anmieten und am Rande des Schulhofes auf dem alten Fußballfeld aufstellen lassen. Den Haushalt wird das mit knapp 70. 000 Euro belasten. Doch sind sich Politik und Verwaltung einig, dass dieser Schritt alternativlos sei, sagt Bürgermeister Torsten Buller.

Fakt ist: Insbesondere die OGS erfreut sich größter Beliebtheit. Besuchten im Februar 2021, als die evangelische Jugendhilfe die Betreuung der Sechs- bis Zehnjährigen nach dem Unterricht bis 16.30 Uhr übernahm, 78 Kinder die OGS, sind es aktuell 97, darunter 13 Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Zum Start ins neue Schuljahr werden es 110 sein, berichteten jetzt OGS-Leiterin Melanie Mersmann und Karin Beckmann, Geschäftsführerin der evangelischen Jugendhilfe, im Gesellschafts-, Kultur- und Sportausschuss.

Mit den aktuellen Kapazitäten – zwei Gruppen sind in der OGS an sich, eine weitere im ehemaligen ÜMI-Raum und seit einer Woche eine neue vierte übergangsweise in der Schulbücherei untergebracht – ist das nicht länger zu stemmen. Zwei neue Raummodule müssen her, um künftig möglichst fünf Gruppen anzubieten. „Räumlich klappt das dann, aktuell müssen wir Personalfragen klären“, skizziert Mersmann den Ist-Zustand.

Und sie betont auch, dass die beiden bereits vorhandenen Raummodule hinter der Sporthalle, die aktuell für die Übermittagsbetreuung bis 14 Uhr genutzt werden, keineswegs Notlösungen sind. „Wir fühlen uns wirklich wohl“, sagt Melanie Mersmann. Aktuell besuchen 50 Mädchen und Jungen die ÜMI, ab August werden es 56 sein.

Gleichwohl sollen die Raummodule keine Langzeitlösung sein. Wie berichtet, möchte die evangelische Kirchengemeinde auf der Friedhofserweiterungsfläche ein Gebäude errichten, in dem unter anderem die benötigten Räume für den Offenen Ganztag und die Übermittagsbetreuung untergebracht werden. Derzeit ist das Projekt aber gewaltig ins Stocken geraten. Der Grund: „Es fehlt an Fördermöglichkeiten“, stellt Bürgermeister Torsten Buller auf WN-Nachfrage ernüchtert fest.