Alles wieder prächtig in Schuss

Frisch ausgestattet hat der Heimatverein das Mobiliar am Sauerkraut-Denkmal. Die 2005 aufgestellten Bänke und der Tisch hatten Wind und Wetter nicht länger widerstehen können.

Heimatverein ersetzt Rastmobiliar am Sauerkraut-Denkmal

Nach 16 Jahren war es einfach überfällig, die Sitzbänke und den Tisch am Sauerkraut-Denkmal in Schuss zu bringen. „Wind und Wetter hatten dem Mobiliar stark zugesetzt“, erläutert Heinz Lagemann, warum der Heimatverein fünf neue Bänke und den Tisch ersetzt hat. Und weil die Heimatfreunde gerade dabei waren, haben sie auch die Info-Tafel mit einem neuen Wetterschutz versehen.

„Wir haben Bänke und Tisch selbst gezimmert, aufgebaut und auch gestrichen“, berichtet der Vorsitzende com Arbeitseinsatz. Dabei sind auch die Inschriften in den Rückenlehnen zweier Sitzgelegenheiten erneuert worden. Gut zu lesen sind jetzt wieder „Heimatverein“ und „Friede für immer – Moor 2021“, freut er sich im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Um die Pflege des Rastplatzes für Wanderer und Radfahrer kümmern sich neben Mitgliedern des Heimatvereins auch Nachbarn aus der Moor-Siedlung. Diese waren zur Aufstellung der neuen Utensilien eingeladen worden. Dabei kam die Rede unwillkürlich auch auf die Entstehungsgeschichte des Sauerkraut-Denkmals. Dieses steht an einem historischen Ort. Dort wurden am 21. Juli 1870 um 3 Uhr morgens junge Ladberger verabschiedet, die zum Krieg gegen Frankreich eingezogen worden waren. Bierverleger Wilhelm Lutterbeck hatte sie mit einem Leiterwagen bis zu der Stelle gebracht. Von dort zogen die Rekruten zu Fuß weiter zur Garnison in Warendorf.

1873 wurde an der Kirche ein Ehrenmal eingeweiht. Die Stelle im Moor geriet in Vergessenheit. Bis 1907 Kaiser Wilhelm II. durch Ladbergen fuhr. Begeistert von Kaiser und Vaterland wurde beschlossen, im Moor ein Denkmal zu errichten. Genutzt wurden dafür die Steine, mit denen früher die Fässer beschwert wurden, in denen aus dem geernteten und konservierten Weißkohl über den Winter Sauerkraut entstand – und den Namen fürs Denkmal beisteuerte.