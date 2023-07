Alpaka-Nachwuchs auf Aabachfarm: „Jede Geburt ist etwas Besonderes.“

„Nummer 14“ hat noch keinen festen Namen, auf die Namenssuche muss sich Elisabeth Freitag noch machen. Nicht nur bei diesem einen Alpaka-Fohlen, sondern in den kommenden Wochen bei bis zu 52: Große Nachwuchswelle in Ladbergen.

Seit 21 Jahren kümmert sich Elisabeth Freitag um die Alpakas. Was einst mit drei Tieren anfing, wächst immer mehr.

Manche sind noch etwas wackelig auf den Beinen, andere liegen mitten im Grün und „chillen“ in der Sonne, wiederum andere sind so fix und flink unterwegs, das man glauben möchte, sie hätten nie etwas anderes gemacht - der Nachwuchs auf der Aabachfarm der Familie Freitag erblickt zurzeit das Licht der Welt, nach und nach kommen mehr und mehr Alpakas auf die Welt. Elisabeth Freitag, die sich seit nun schon 21 Jahren um die flauschigen Tierchen, die eigentlich in Südamerika beheimatet sind, kümmert, berichtet: „Bisher haben wir 19 Fohlen, wir erwarten aber 52.“