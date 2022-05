Altbekanntes sorgt für Normalität

Ladbergen

Bereits im vergangenen Jahr feierten die Hölteraner Schützen in abgespeckter Form. In diesem Jahr soll es noch einmal ein bisschen mehr werden – mit DJ, Kranzniederlegung und all den Gewohnheiten des Schützenfestes. Am kommenden Wochenende gilt endlich wieder Normalität in Hölter.

Von Luca Pals