„Alte Bekannte“ sagt Reckenfeld adé

„Es ist toll, etwas Neues anfangen zu können“, sagt Dr. Gesine Schauerte mit Blick auf die kommenden Monate. Die Vikarin der evangelischen Kirchengemeinde in Reckenfeld wird aufgrund einer personellen Veränderung dort ihre Ausbildung zur Pfarrerin in Ladbergen fortsetzen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat sie bereits erstmals am Altar gestanden. Ihr Einsatz ist eine Win-win-Situation für sie, aber auch für Pfarrerin Dörthe Philipps, die sich über Unterstützung freuen darf.