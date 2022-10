„Am besten sofort auflegen“

Was früher in Eduard Zimmermanns Fernsehsendung „Vorsicht Falle“ als „Nepper, Schlepper, Bauernfänger“ bezeichnet wurde, sind heute Trickbetrüger, die noch deutlich dreister vorgehen als damals. Über die Gefahren, die mit dem sogenannten Enkeltrick oder mit falschen Polizisten vor der Haustür drohen und denen vor allem Seniorinnen und Senioren ausgesetzt sind, sprachen am Dienstag Polizeihauptkommissar Matthias Saatkamp und Kriminalkommissar Klaus Kattenbeck, der für Opferschutz und Prävention eintritt, im Begegnungszentrum Buddemeier.

Mechthild Teigeler freute sich nicht nur über den Besuch der Beamten, sondern auch über die große Resonanz von 50 Senioren. „Das liegt vermutlich daran, dass man wieder an Veranstaltungen teilnehmen kann, aber ganz bestimmt auch am Thema heute“, so die Leiterin des Seniorentreffs.

Was die Ü60-Gäste beim Vortrag der Beamten erfuhren, erschreckte sie zwar, doch sie verstanden die Warnung. Zumal, wie der Bezirksbeamte Matthias Saatkamp sagte, „so etwas auch in Ladbergen vorkommt“.

Massiv unter Druck gesetzt würden die Senioren beim Enkeltrick, so Klaus Kattenbeck. Eine hohe Summe Geld solle abgehoben werden, um jemandem aus der direkten Verwandtschaft in einer vermeintlichen Notsituation zu helfen, und dieser Betrag solle dann einer bestimmten, unbekannten Person übergeben werden. Das Geld, so manches Mal wurden mehrere Zehntausend Euro gefordert, sei dann weg. Wie also reagiert man richtig, wenn Gauner, die sich oft auch als Polizisten vorstellen, an der Haustür klingeln?

„Am besten die Tür zumachen und die 110 anrufen“, riet Kriminalhauptkommissar Sascha Tribukeit und empfahl zudem die Rückfrage beim Polizeinotruf 110. Im Weiteren wiesen die Referenten darauf hin, dass Polizisten nie nach der Höhe von Vermögen fragten oder sich Geld oder Wertgegenstände aushändigen ließen.

„Nie ruft die Polizei unter 110 an“, machte Klaus Kattenbeck deutlich. Wenn diese Nummer im Display des Telefons oder Handys stehe, handele es sich auf jeden Fall um den Anruf eines Kriminellen.

Eine weitere Masche der telefonischen Gaunerei sei der Anruf eines angeblichen Polizisten, der zu einem Staatsanwalt oder einem Richter weiterverbinde. „Die Leute werden dabei massiv unter Druck gesetzt“, stellt Kattenbeck klar. „Die Täter sind extrem einschüchternd“, fuhr er fort. „Die Opfer fühlen sich dabei wie hypnotisiert“, weiß er aus Gesprächen mit Betroffenen. Daher sei es wichtig, direkt zu Beginn eines solchen Anrufs aufzulegen, seine Hemmungen zu überwinden und Hilfe unter 110 zu suchen. Ähnliche Betrügereien gibt es inzwischen auch über die sozialen Netzwerke. Die Opfer bekämen gezielte Aufforderungen als Nachrichten auf das Smartphone, warnten die Beamten.

Ein weiteres Thema am Nachmittag waren Taschendiebstähle, ein „Problem, das überall auftritt, auch vor Kurzem noch in Ladbergen“, berichtete Matthias Saatkamp den Senioren. Er riet ihnen, die Tasche mit ihrer Geldbörse nicht im Einkaufswagen oder im Korb des Rollators mitzuführen, sondern am Körper. „Die Opfer werden abgelenkt und die Situation dann ausgenutzt“, erklärte Saatkamp, dass die Tasche schnell und unbemerkt aus dem Korb gestohlen wird. Oftmals werde der Verlust erst an der Kasse des Supermarktes bemerkt.