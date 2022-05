Andreas Will jetzt FDP-Vorsitzender

Die FDP Ladbergen hat während ihres Ortsparteitages einen neuen Vorsitzenden gewählt. Andreas Will ist neuer Chef der Liberalen und löst damit Dr. Thomas Schulze Eckel ab, der nach sechs Jahren nicht mehr kandidieren und sich künftig verstärkt seiner Familie widmen will.

Im Beisein von Hennes Maneke, Jens Tiemann, Dr. Heinrich Hörster, Christiane Schulze Eckel und Jürgen Decker (von links) dankte Andreas Will (rechts) seinem Vorgänger Dr. Thomas Schulze Eckel (Mitte).

Der Ortsparteitag der FDP in Ladbergen stand ganz im Zeichen von Wahlen. So kandidierte Dr. Thomas Schulze Eckel nach sechsjähriger Amtszeit nicht mehr für das Amt des Parteivorsitzenden. Dieses Amt bekleidet nun Andreas Will.

Laut Pressemitteilung der FDP möchte sich der frisch gebackene Großvater mehr seinem Privatleben und der Familie widmen. Jürgen Decker, Ehrenvorsitzender und selbst langjähriger Vorsitzender der FDP Ladbergen, dankte Schulze Eckel im Namen aller anwesenden Mitglieder für die geleistete Arbeit für den Ortsverband. In der Fraktionsarbeit wird Schulze Eckel als sachkundiger Bürger im Umweltausschuss den Mitstreitern vor Ort mit seiner Expertise aber erhalten bleiben.

Einstimmig wurde Andreas Will zum neuen Vorsitzenden wählt. Dieser dankte den Mitgliedern für das Vertrauen und kündigte einige Vorhaben für die nächsten Jahre an. Jens Tiemann (zweiter Vorsitzender) und Dr. Heinrich Hörster (Schatzmeister) wurden – ebenfalls einstimmig – in ihren Ämtern bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Hennes Maneke, Sven Gravemeier und Hilmar Kerk.

Fraktionsvorsitzender Jens Tiemann berichtete über die Ratsarbeit in den vergangenen Monaten. Die Leistungen der Laki-Card seien auf Initiative der FDP verbessert worden. Ebenfalls auf Initiative der Liberalen sei die Gemeinde Ladbergen nun in den sozialen Medien, unter anderem mit regelmäßigen Videos, präsent. Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre werde die Sanierung der Kläranlage sein.

Im Anschluss ließen die Freien Demokraten den Abend bei Gesprächen rund um die Orts-, Bundes-, und Landespolitik ausklingen.