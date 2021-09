Auf dem Moorden Akku auftanken

Eine E-Bike-Ladestation haben die Gemeinde Ladbergen und die Stadtwerke Lengerich (SWL) jetzt an Dennis Kötter, Initiator der Aktion und gleichzeitig Einwohner der Moorsiedlung, übergeben. Während die Radfahrer dort künftig den Akku ihres E-Bikes kostenlos aufladen, können sie in der gegenüberliegenden Gaststätte Moorschänke eine Pause einlegen.

Bei bestem Radfahrwetter übergaben die Gemeinde Ladbergen und die Stadtwerke Lengerich (SWL) jetzt eine E-Bike-Ladestation an Dennis Kötter, Initiator der Aktion und gleichzeitig Einwohner der Moorsiedlung in Ladbergen. Dort soll die Ladestation zukünftig eine Reihe von E-Bikes zuverlässig aufladen. Wie die Stadtwerke mitteilen, werde die Ladesäule ausschließlich mit Ökostrom der SWL-Marke „Unser Landstrom“ betrieben. Der regenerative Strom wird in der Region, unter anderem in den Biogasanlagen in Ledde und Ladbergen sowie dem Holzheizkraftwerk in Ladbergen produziert und sichert die nachhaltige und regionale Versorgung.

Da besonders im Spätsommer die Strecke durch die Moorsiedlung gerne auch von auswärtigen Radfahrern genutzt wird, um auf direktem Weg nach Kattenvenne zu gelangen, wird durch die Aktion der lokale Tourismus bestens mit dem lokalen Klimaschutz kombiniert, sind die Verantwortlichen überzeugt. „Ich freue mich, dass die Gemeinde Ladbergen und die Stadtwerke meine schöne Heimat durch den Service für alle Radfahrer noch etwas attraktiver gestalten“, sagt Dennis Kötter und ist begeistert von der erfolgreichen Umsetzung.

Ladbergens Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann und Alex Hammerschmidt, SWL-Vertriebsleiter, sind davon überzeugt, dass durch dieses Projekt sowohl der Tourismus in der Region gestärkt als auch der Klimaschutz aktiv vorangetrieben wird. Auch Markus Schröerlücke, Geschäftsführer vom gleichnamigen Elektrobetrieb, war vor Ort, da die Anschlussarbeiten vom örtlichen Installateur Schröerlücke und Keuer durchgeführt wurden.

Und das Beste: Während die Radfahrer den Akku ihres E-Bikes kostenlos aufladen, können sie in der gegenüberliegenden Gaststätte Moorschänke eine Pause einlegen und sich bei Essen und Trinken für die nächste Etappe stärken.