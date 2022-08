Auf jeden Fall erneute Kandidatur

Mit dem Fahrrad am Kanal entlang: Bürgermeister Torsten Buller nutzt den Abstecher gerne, um nach einem arbeitsreichen Tag im Rathaus etwas zu entspannen.Trafen sich in Ladbergens guter Stube zum Interview: Bürgermeister Torsten Buller und WN-Redakteurin Mareike Stratmann.

Nicht nur harte politische Fakten, sondern Zeit für ein lockeres Gespräch in den Sommerferien. Nicht nur Dienstliches, auch ein wenig Privates. Und nicht wie sonst so häufig üblich im Rathaus, sondern an der frischen Luft. WN-Redakteurin Mareike Stratmann hat Bürgermeister Torsten Buller zum Interview gebeten. An einen Ort, den der erste Bürger der Gemeinde selbst hat auswählen dürfen.