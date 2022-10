Auf Knopfdruck Natur im Haus

Auslöser für die neueste Erfindung aus der Werkstatt der Haking Metallbau GmbH war eine Kundenanfrage, erinnert sich der Geschäftsführer an ein Kundengespräch Ende vergangenen Jahres, in dem ein Hausbesitzer aus Ladbergen schilderte, unter seinem Holzbalkon eine Terrassenüberdachung respektive Wintergarten errichten zu wollen. Das Problem lautet: Ein massiver geschlossener Unterbau hätte das Holz des Balkons über kurz oder lang faulen lassen. Ein halbes Jahr ging ins Land, bis Hubertus Haking die passende Antwort parat hatte und mittlerweile vor Ort auch realisiert hat.

Die Dachkonstruktion mit schattenspendender und Wasser auffangender Blechwanne baut auf dem Prinzip des patentierten Schiebe-Dachfensters (rechts) auf und lässt sich von Hubertus Haking ganz einfach per Knopfdruck öffnen und schließen.

Hubertus Haking hat es wieder getan: für ein komplexes Problem nach einer einfachen Lösung gesucht. Wie vor drei Jahren, als er ein innovatives Schiebe-Dachfenster entwickelte, das mittels zwei Führungen, Seilzügen und Umlenkrollen für große Lüftungsflächen sorgt. Mit seiner jüngsten Entwicklung löst er noch weitere Probleme. Über eine spezielle Blechwanne anstelle einer zweiten Glasscheibe lassen sich einerseits Dreck und Wasser auffangen, die über Sparren in die Regenrinnen geleitet werden, andererseits avanciert die verschiebbare Wanne zur Markise. Und wieder, sagt der Ladberger Unternehmer, hat es eine solche Lösung bisher noch nicht gegeben.

Ein halbes Jahr ging ins Land, bis Hubertus Haking die passende Antwort parat hatte und mittlerweile vor Ort auch realisiert hat. Er entwickelte einen passgenauen Wintergarten, der als Dachkonstruktion über eben jene Blechwanne verfügt, die unter dem Balkon Regenwasser und Schmutz auffängt, sowie eine Glasscheibe, die bei hoher Sonneneinstrahlung durch die verschiebbare Wanne beschattet wird und zugleich die vielen Vorteile bietet, die schon das patentierte Schiebe-Dachfenster für sich reklamiert.

„Kein Wärmestau, große Lüftungsflächen, einfache Reinigung der Überdachung, nahezu wartungsfrei, leicht nachrüstbar und kostengünstig“, listet er die Vorteile seiner Erfindung auf. Und weiter: „Durch die motorbetriebene Öffnung des Schiebedaches wird ein Kamineffekt erzeugt, durch den die verbrauchte Luft zügig nach oben entweichen kann, wodurch unter anderem die Ansammlung von Insekten sowie Schimmelbildung vermieden wird.“

Gerade in der Corona-Pandemie sei ein vernünftiger Luftaustausch wichtig, zugleich könne auf Klimaanlagen verzichtet werden, was zur Reduzierung des CO-Ausstoßes beitrage. Oder um es mit den Worten Hakings auszudrücken: „Auf Knopfdruck holt man sich die Natur ins Haus.“ So ist das Schiebe-Glasdach digital steuerbar (Smart-Home).

Der Stolz über seine neueste Entwicklung ist unüberhörbar. Reiht sie sich doch in die Liste seiner patentierten Erfindungen ein – als da wären eine per Fernsteuerung bedienbare Markise für Rundbogen- und Segmentfenster, mit der er 2018 den Seifriz-Preis, den bundesweiten Transferpreis des Handwerks, gewonnen hat, sowie eben jenes Schiebe-Glasfenster, mit dem er 2019 für den Innovationspreis Münsterland nominiert wurde.

Allen gemein ist die Devise „einfach ist das beste Rezept“. So sei es der geringe technische Aufwand, der bei Privatpersonen wie auch Großkunden auf großes Interesse stoße, so Haking.