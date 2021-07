Auf vier Rollen über die Bahn

Ladbergen

Viel Spaß hatten Kinder und Pädagogen während der Skater-Projekts, das die OGS der Ladberger Grundschule in der ersten Ferienwoche anbot. Doch egal, ob auf Inlinern und Boards, laufen darf erst, wer die komplette Schutzausrüstung auf dem Kopf, an Händen, Armen und Beinen hat. Während die Mutigen sich schon an der Halfpipe ausprobierten, wagten die Vorsichtigen die ersten Rollversuche.

Von Dietlind Ellerichund