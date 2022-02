Aufenthaltsqualität stärken

Das Thema Dorfteich ploppt in regelmäßigen Abständen immer wieder auf – im Rathaus, in der Politik und auch bei einigen Bürgern, denen der Zustand des Biotops schon lange ein Dorn im Auge ist. Jetzt allerdings scheint Bewegung in das Thema zu kommen. Am Donnerstag werden im Rahmen der Umweltausschusssitzung Vorschläge zur Verbesserung des Gewässers und dessen Umfelds gemacht.

Die jüngsten Besucher erfreuen sich an den Enten am Dorfteich. Ansonsten hat das Gewässer im Friedenspark in puncto Aufenthaltsqualität aktuell nicht allzu viel zu bieten. Aber das soll sich ändern.

Zugegeben, für kleine Kinder haben die Enten am Dorfteich eine ziemlich große Anziehungskraft. Aber ansonsten? Still ruht der See, Pardon Teich. Und in ihm der Schlamm, der sich in dem Binnengewässer über die Jahre abgelagert hat und es immer weiter versanden lässt. Das Thema ist keineswegs neu – weder im Rathaus, noch in der Politik und auch nicht bei vielen Bürgern, denen der Zustand des Biotops schon lange ein Dorn im Auge ist. Jetzt allerdings scheint Bewegung in das Thema zu kommen.

Bürgermeister Torsten Buller hatte sich schon kurz nach Dienstantritt ins Aufgabenheft geschrieben, „die Aufenthaltsqualität am Dorfteich stärken“ zu wollen. Die SPD-Fraktion hatte diesbezüglich im März vergangenen Jahres einen Antrag gestellt und im Zuge der Haushaltsberatungen erfolgreich durchgesetzt, dass 125 000 Euro „für eine Verbesserung der Situation am Dorfteich“ zur Verfügung gestellt werden – im Sinne einer ökologischen wie artenvielfaltförderlichen Aufwertung.

In der Folge hatte die Verwaltung das Ingenieurbüro Flick aus Ibbenbüren mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt. Dessen Vertreter wird den Mitgliedern des Umweltausschusses am Donnerstag, 17. Februar, ab 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses etwaige Lösungen für das Gewässer im Ortskern vorstellen. Sowohl was Änderungen am Wasserlauf anbelangt als auch für eine Aufwertung der angrenzenden Freiflächen. So soll beispielsweise „das Wasser am nördlichen Ufer erlebbar gemacht werden“, wie Bauamtsleiter Tim Lutterbei erzählt, ohne dabei zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Klar ist zudem, dass in das (zu langsam) fließende Gewässer „mehr Zug reingebracht“ werden soll. Beispielsweise durch den Einsatz von überströmbaren Buhnen, wie Lutterbei erklärt. Das Ziel: Sandablagerungen und eine entsprechende Verschlammung zu vermeiden. Letztmalig war der Dorfteich im Zuge der Eröffnung des Friedensparks 1998 ausgebaggert worden. Damals war der Schlamm auf die Fläche des späteren Parks ausgebracht worden, wo er trocknete und liegenblieb. Die Verwaltung hat Fördermöglichkeiten ausgelotet und verweist darauf, dass es für die Arbeiten im Wasserlauf über die Bezirksregierung (zurzeit 80 Prozent) und den Kreis Steinfurt (weitere zehn Prozent) attraktive Förderungen gibt. Für die Freiflächen gibt es im Rahmen der Dorferneuerung seitens der Bezirksregierung (zurzeit 65 Prozent) sowie der Leader-Förderung (geplant 70 Prozent ab 2023) interessante Ansätze. Voraussetzung für Letzteres wäre eine erfolgreiche Bewerbung der Leader-Region Tecklenburger Land für die Förderphase 2023 bis 2029.

Torsten Buller sagt, dass es mit der Bezirksregierung und dem Kreis bereits „sehr gute“ Vorgespräche gegeben habe. Nun ist aber erst einmal die Politik am Zug. Wobei der Bürgermeister glaubt, „dass die Pläne den Politikern gefallen werden“. Er ist überzeugt, dass mit der Aufwertung des Dorfteichs und dessen Umfeld über kurz oder lang ein interessanter Anlaufpunkt in Kombination mit Friedenspark und Spielarena 12+ geschaffen werden kann.