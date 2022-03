Aus Schutzbunker nach Ladbergen

Eugen Kutovyi ist heilfroh, dass er seine Mutter Natalia Kutova in die Arme schließen kann. Die 52-Jährige wohnt in Melioratywne in der Zentralukraine und hat den Krieg hautnah erlebt.

800 Meter liegen zwischen ihrem Haus im zentralukrainischen Melioratywne und dem nächsten Schutzbunker, in den Natalia Kutova mehrmals täglich fliehen musste. Auf dem Weg dorthin hörte sie jedes Mal die Sirenen heulen und Kinder schreien. Die Angst sei in alle Teile ihres Körpers eingedrungen – so beschreibt die 52-jährige Ukrainerin diese Momente. Vor einer Woche dann die Erlösung. Am Ende ihrer mehrtägigen Flucht kam sie am vergangenen Samstag in Deutschland an und ist seither bei ihrem Sohn Eugen Kutovyi in Ladbergen untergekommen.