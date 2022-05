Bald ist der Espenhof voll

Ladbergen

Im Norden des 7,2 Hektar großen und baureifen Gewerbeparks Espenhof hat die RPH Rigling GmbH die ersten Bodenbewegungen vornehmen lassen. Das Dienstleistungsunternehmen für Palettenlogistik zieht es nach Ladbergen – „mit etwa 85 bis 90 Prozent des Unternehmens“, wie Berthold Wichmann-Rigling erläutert. Nur der Bereich Paletten-Reparatur soll an der bisherigen Adresse in Greven verbleiben. „Wir wachsen und haben am aktuellen Standort in den nächsten fünf bis zehn Jahren leider keine Erweiterungsmöglichkeiten. Wir treten auf der Stelle“, begründet der Geschäftsführer diesen Schritt..

Von Mareike Stratmann