Beim Tanz in den Mai sind alle dabei

Am Abend vor dem Maifeiertag hatte der Heimatverein zum Tanz in den Mai in Ladbergens guter Stube eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich mehr als 350 Menschen unter dem am Vortag rechtzeitig fertiggestellten Maikranz.

Jung und Alt genossen nicht nur die Speisen und gekühlten Getränke, sondern beinahe noch mehr das Beisammensein in großer Runde. „Endlich wieder“, so lautete die einstimmige Aussage der Frauen, Männer und Kinder, die diese Art des Zusammentreffens während der Pandemie sehr vermisst haben. „Es war klug, auf öffentliche Feierlichkeiten zu verzichten, vielleicht auch, um zu merken wie wertvoll sie sind“, lautete der Tenor während des Maifestes.

Dieser Meinung war auch Heinrich Lagemann, erster Vorsitzender des Ladberger Heimatvereins. „Der Tanz in den Mai ist eine schöne Gelegenheit, die Dorfgemeinschaft zusammenzuführen.“ Dieser Wunsch wurde erfüllt, wie die zahlreich erschienenen Gäste eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Das Angebot an Speisen und Getränken wurde gut angenommen, die Veranstaltung war nicht nur deswegen für Feierlustige, sondern besonders auch für Familien attraktiv. „Eine Veranstaltung für das gesamte Dorf! Es kommt ein Gemeinschaftsgefühl auf.“

Dass dies nicht nur leere Worte waren, wurde deutlich, wenn man sich die Szenerie genauer anschaute. Da standen ins Gespräch vertiefte Gruppen um das Lagerfeuer, Kinder spielten ausgelassen auf dem Kirchplatz, und es fanden sich Menschen zusammen, die sich offensichtlich lange nicht mehr persönlich begegnet waren.

Als um 19.30 Uhr die Jagdhornbläser des Hegerings Ladbergen aufspielten, steigerte sich die ohnehin schon gute Stimmung noch einmal. Die Feierlichkeiten dauerten bis in den Mai an, wie es sich für einen Tanz in den Mai gehört.