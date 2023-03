Beim Tüfteln ins Gespräch kommen

Ladbergen

Der Wegwerfgesellschaft adé zu sagen, Ressourcen zu schonen und gemeinsam alte defekte Geräte wieder in Gang zu bringen, das sind die Ziele, die hinter der Idee eines Repair-Cafés stecken. Am Freitag, 17. März, ist ein Probelauf in Ladbergen geplant. Die Initiatoren suchen Leute, die Lust haben, dabei zu sein und technisches Knowhow und handwerkliches Geschick ehrenamtlich einzusetzen.

Von Dietlind Ellerich