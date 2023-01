Bekannte Hits zum Mitsingen

Seit bereits mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren die „Tenöre4you“ ihr stilvolles Gala-Konzertprogramm in ganz Deutschland und benachbartem Ausland. Am Sonntag, 12. Februar, sind Toni Di Napoli und Pietro Pato in der evangelischen Kirche zu Gast. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr.

Besucher dürfen sich auf ein spektakuläres Programm sowie eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen, freuen. Gleichzeitig präsentieren die „Tenöre4you“ in diesem Konzert selbst einige Lieder in Pop-Klassik-Mischung und italienischem Gesangsstil.

Die beiden Tenöre haben bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita und Alexandra Hofmann sowie dem Filmorchester Babelsberg zusammengearbeitet. Durch zahlreiche Show-Auftritte haben sie es zu deutschlandweiter Bekanntheit gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Toni Di Napoli & Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR bekannt, laden alle Besucher - die Freude am Singen haben zu dem Konzert mit Liedern, die jeder kennt, ein. Sie versprechen ein spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen.

Die Tenöre4you präsentieren selbst in diesem Konzert Lieder in perfekter Pop-Klassik Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Erklingen werden die berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie „You raise me up“, „Volare“, „Marina“, „My way“, „Buena Sera“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, „Let it be“ sowie aus „Titanic“, „Cats“, „Phantom der Oper und mehr sind zu hören und zu singen.

Karten gibt es im Vorverkauf in Ladbergen bei PBS-Stapel, Dorfstraße 16 und in der Tourist-Information Ladbergen, Alte Schulstraße 1 und in Lengerich im Reisebüro Dittrich, Bahnhofstraße 44 oder online unter www.tenoere4you.de und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen deutschlandweit www.eventim.de. Die Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 23 Euro. Konzertinformation und Kartenbestellung außerdem unter

01 80 5/56 54 65.