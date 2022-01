Belgische Waffeln sind die besten

„Café am Afrouper“ präsentiert runderneuerte Speise- und Getränkekarte

Ladbergen

Neuer Kaffeeautomat, neue Speise- und Getränkekarte, neuer Flyer – im „Café am Afrouper“ hat sich zuletzt einiges getan. Zufrieden sind mit dem Ergebnis sowohl die ehrenamtlichen Helfer, die den Betrieb am Laufen halten, als auch Ingo Kielmann, Geschäftsführer der Marketing-Initiative „Nu män tou!“, unter deren Dach das Fairtrade-Café in Ladbergen beheimatet ist.

Von Dietlind Ellerichund