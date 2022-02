Beton schafft Fakten

In den VHS-Räumen in der ehemaligen Hauptschule herrschte am Montagabend endlich mal wieder Leben. Im Workshop „Gestalten mit Knetbeton“ lernten die Teilnehmenden ein besonderes Material kennen, aus dem sie verschiedene Dekorationsgegenstände fertigten.

Das kleine Huhn, das Anja Haase an diesem Abend kneten möchte, nimmt so langsam Formen an: langer Hals, dicker Bauch, Kulleraugen. Die Federn sind schwarz und haben weiße Tupfer. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Und falls doch einmal Hilfe nötig ist, dann hat die Ladbergerin ein Bild auf ihrem Handy: „Ich habe mir die Figur im Vorfeld überlegt, das macht einiges einfacher.“ Zusammen mit ihrer Tochter Lotta nahm sie am Montagabend am Workshop „Gestalten mit Knetbeton“ der Volkshochschule Lengerich teil.