Betriebe leiden unter Preiskampf

Ulla Heinen-Esser (3. von links) nutzte ihren Besuch in Ladbergen zu einem intensiven Gespräch mit den Landwirten und CDU-Politikern. Sie hatte großes Verständnis für die Sorgen der Branche.

Der Umgang des Lebensmittel-Einzelhandels mit der Landwirtschaft war das beherrschende Thema, als jetzt NRW-Landwirtschaftsministerin Ulla Heinen-Esser zu Gast war. Sie folgte einer Einladung der Ladberger CDU und besuchte den Hof von Frank Sundermann. Er sowie Ortslandwirt Jochen Stiepermann, Hendrik König, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands in Ladbergen, und die CDU-Gemeinderäte nutzten die Gelegenheit, ihrem Unmut Luft zu machen.

„Die bekannten Handelsriesen geben bei der Preisbildung für Agrarrohstoffe und -produkte den Ton an. Das bringt die Landwirte in unserer Region teilweise an die Existenzgrenze“, wird Frank Sundermann im Pressebericht zitiert. „Die Politik muss uns helfen, denn der Preiskampf im Lebensmittel-Einzelhandel und ständig neue Auflagen sind für viele Landwirte inzwischen ruinös.“

Ministerin Heinen-Esser betonte: „Sie rennen bei mir offene Türen ein.“ Die Abhängigkeit der Landwirte von der Preisbildung der großen Handelsketten mache ihr große Sorgen. Wohl ungewöhnlich für eine CDU-Politikerin: Heinen-Esser deutete laut Pressetext an, dass die Politik wohl nicht um einen Eingriff in die Preisbildung herumkomme: „Die Landwirte müssen wieder auf Augenhöhe mit dem Lebensmitteleinzelhandel kommen. Wir müssen unseren mittelständischen Familienbetrieben beistehen und helfen, dass sie unabhängiger von der Preisbildung werden.“

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft werde in der CDU nicht mit „Wachse oder weiche“ überschrieben – „das ist nicht unsere Politik“, machte Heinen-Esser deutlich. Die Christdemokraten wollten Umweltschutz, Verbraucherschutz und berechtigte wirtschaftliche Interessen der Bauern zusammenzuführen.

„Heutzutage bedeutet Wachstum für uns auch nicht mehr Wachstum in die Größe des Betriebs, sondern Wachstum für mehr Tierwohl“, sagte Hendrik König. Viele Landwirte würden Vorgaben der Initiative Tierwohl längst umsetzen, bekämen dafür aber nicht die versprochenen Zuschläge und ständen am Ende mit leeren Händen da. Und wenn Discounter behaupten würden, freiwillig mehr für Tierwohl tun zu wollen, seien das in Wahrheit nur Aushängeschilder, um die Leute in die Läden zu locken. „Hinzu kommt: Die Bekundungen der Verbraucher, für mehr Tierwohl auch mehr bezahlen zu wollen, bleiben oft nur Lippenbekenntnisse“, ergänzte Sabine König, CDU-Gemeinderätin und Kreisvorsitzende der Landfrauen.

Auch hier stimmte Ministerin Heinen-Esser zu: Leider sei es tatsächlich „völlig illusorisch“, dass die Menschen freiwillig mehr bezahlten. In diesem Zusammenhang brachte die Ministerin eine zentrale Marketing-Agentur für die Landwirtschaft ins Spiel, bei deren Aufbau die Politik helfen könnte, „denn viele Menschen wissen einfach nicht, was Landwirte heute leisten und wie hoch die Qualität der Erzeugnisse ist“. Für Aufklärung und damit für Verständnis zu sorgen und so Vorbehalte und Vorurteile abzubauen, müsse das Ziel sein, damit Verbraucher umdenken.

„Unsere Landwirtschaft arbeitet unter den weltweit höchsten Standards. Dafür verdient sie Anerkennung – und faire Preise“, fasste die CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Stullich zusammen, die das Gespräch zwischen der Ministerin und den Landwirten auf Bitten der CDU Ladbergen organisiert hatte. „Bäuerliche Betriebe dürfen nicht länger in immer neuen Auflagen ersticken, sonst geben noch mehr Landwirte ihre Höfe auf“, sagte Stullich. Und dann würden die Nahrungsmittel aus Ländern importiert, die sich weder an Tierschutz noch an ökologische Anforderungen hielten, „und damit ist dann gar nichts gewonnen.“

Nach dem einstündigen, intensiven Gespräch verabschiedete sich die Ministerin mit der Zusage, im Gespräch zu bleiben. Ihre Themen sollen die Ladberger Landwirte nun im Gespräch mit den Fachleuten des Ministeriums vertiefen.