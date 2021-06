Bienenfutter statt Kaugummi

Früher zogen die Kinder Kaugummi aus den Automaten, heute beherbergen die Geräte Futter für Bienen. An der Grundschule steht eines dieser von Sebastian Everding umgebauten „Groschengräber“.

Es gibt sie noch, die Automaten, aus denen man vor Jahrzehnten für ein paar Pfennige Kaugummikugeln ziehen konnte. Auch vor der Grundschule steht seit einigen Tagen ein solch altes Schätzchen. Umgebaut wurde es von dem Dortmunder Sebastian Everding, der sich im Rahmen eines bundesweiten Netzwerks für mehr Blütenvielfalt und die Rettung der heimischen Bestäuberinsekten stark macht.

Gegen einen halben Euro spuckt der knallgelbe Automat das aus, was drauf steht. Bienenfutter nämlich, in Form von Samenmischungen und winzigen Blumenzwiebeln. Nichts Süßes also für Kinder und/oder Erwachsene, sondern Leckeres für Bienen.

„ »Die Apfelernte im letzten Jahr war viel geringer als sonst.« “ Theo, Schülersprecher (Klasse 4b)

„Es ist der 110. Bienenfutterautomat in Deutschland“, weiß Dr. Ulrike Itze-Helsper. Die Schulleiterin und Annette Hugenroth, Vorsitzende des Fördervereins, freuen sich, dass die Anschubfinanzierung der Aktion von der 400-Euro-Spende des Planungsbüros Hahm bezahlt werden konnte (WN berichteten).

Wie wichtig die Rettung der Bienen ist, wissen die Grundschulkinder aus dem Sachunterricht. Da gehe es nicht nur um Flächenversiegelung, Pestizideinsatz und Monokulturen, die den Insekten das Überleben zunehmend schwer machen. Es geht auch darum, dass die Biene das Wappentier des Trägers der Grundschule, der Gemeinde Ladbergen ist, fasst die Schulleiterin zusammen.

Die Mädchen und Jungen aller Jahrgänge kennen sich gut aus mit den Folgen des Bienensterbens. „Die Apfelernte im letzten Jahr war viel geringer als sonst“, weiß Schülersprecher Theo (Klasse 4b) aus dem heimischen Garten. Und dass vier der sechs Bienenvölker der Nachbarn erfroren sind, bedeute demnächst weniger Honig. Dass Gift gespritzt wird, findet Hannes aus der 3b gar nicht gut. „Dann sterben die Pflanzen und die Bienen“, sagt er. Insektenhotels und Blühwiesen sind wichtig, wissen die Jungs, aber auch Maira (2b) und Amalia (1a) freuen sich über die Wildblumen auf den Feldern, an Straßenrändern und zu Hause.

Deshalb lassen sie sich auch nicht lange bitten, als Schulleiterin Itze-Helsper eine Runde 50-Cent-Stücke ausgibt. In den kleinen Kapseln steckt saisonales Saatgut für ein bis zwei Quadratmeter Blühwiese und eine Aussaatanleitung. Wichtig ist Kindern und Schule, dass die Kapseln im Mehrwegsystem zurückgegeben und wieder befüllt werden können. „Also nicht einfach wegwerfen, sondern in der Schule abgeben“, wünschen sich alle, dass beim Betrieb des ersten Automaten im Kreis Steinfurt Nachhaltigkeit groß geschrieben wird.

Der Bienenfutterautomat vor der Grundschule soll im Idealfall ein Selbstläufer sein. Die Fördervereinsvorsitzende Annette Hugenroth macht aber deutlich, dass der Verein bereit ist, das Projekt mitzutragen.

„ »Es wird zu viel Gift gespritzt.« “ Hannes, Klassensprecher der 3b

„Der Standort ist super“, ist sich Schulleiterin Ulrike Itze-Helsper mit den Kindern einig. Sie weist darauf hin, dass der Bienenfutterautomat regelmäßig geleert wird.