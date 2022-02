Bigbags fangen in Lagerhalle Feuer

Am Freitagmorgen wurde die Ladberger Feuerwehr zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Heinrich-Büssing-Straße gerufen. Vor Ort waren Bigbags in Flammen aufgegangen.

Im ersten Moment sei die Lage sehr unübersichtlich gewesen, berichtete Wehrleiter Andreas Keuer am Freitagvormittag. Zum Zeitpunkt des Interviews war der Brand in einer Düngemittelhalle bereits gelöscht und die Situation vor Ort unter Kontrolle bekommen. Etwa gegen 6.30 Uhr wurde die Ladberger Feuerwehr zu einem Vollalarm in die Heinrich-Büssing-Straße in einem Industriegebiet am Dortmund-Ems-Kanal gerufen worden.

Mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen waren die Kameraden ausgerückt und mussten sich vor Ort erst einmal ein Bild über die Gesamtlage machen. Aus der etwa 150 Quadratmeter großen Halle sei Rauch aufgestiegen. Die Männer mussten – um sich Zutritt zu verschaffen – eine Tür eintreten. Im Laufe des Einsatzes wurde klar, dass sechs Bigbags Feuer gefangen hatten. Bei Bigbags handelt es sich um Schüttgutbehälter. In der Halle war weiteres Düngemittel gelagert. Zur Ursache des Brandes konnte Keuer am Freitagvormittag nur Mutmaßungen anstellen. 18 weitere Bigbags wurden unbeschadet aus der Halle getragen, das Gebiet weiträumig abgesperrt. Im weiteren Schritt, so Keuer, sei die Halle für den Abzug des Rauches weiträumig geöffnet worden. Somit konnte das Feuer nicht auf andere Teile der Halle übergreifen und die Situation war schnell unter Kontrolle.