Bis Jahresende ist alles fertig

Die Erschließungsarbeiten im Gewerbepark am Espenhof schreiten mit großen Schritten voran. Das ist unübersehbar. Bis Ende des Jahres sollen die Tiefbauer nun auch die Baustraßen in dem etwa 7,2 Hektar großen Erweiterungsgebiet errichtet haben. Wie Andreas Moysich aus dem Bauamt sagt, „wird das auch klappen. Wir liegen im Zeitplan.“ Obwohl es hier und da Verzögerungen gab.

Eine davon wird beim Vor-Ort-Termin direkt deutlich: Die Mitarbeiter des Tiefbauunternehmens Dallmann aus Bramsche sind zwar vor Ort, aber zum Nichtstun verdammt. Es fehlt an Schotter, der für die Errichtung des Untergrunds der Baustraßen benötigt wird. „Eine Folge der aktuellen Materialknappheit“, wie Andreas Moysich sagt. Gleichwohl lägen die Arbeiten weiterhin im Zeitplan. „Für uns ist das also nicht weiter tragisch, für das Unternehmen indes schon sehr ärgerlich, wenn Maschinen wie der Grader zu lange rumstehen.“

Begonnen haben die Erschließungsarbeiten an der zweiten Erweiterungsfläche in unmittelbarer Nähe zu Bundesstraße und Autobahn Ende August. Nachdem der Kanalbau bis Ende Oktober abgeschlossen war, wurden die Versorgungsleitungen gelegt. Auch die Leitungen für Gas, Wasser und Beleuchtung sind mittlerweile in der Erde, wie der Mann aus dem Bauamt deutlich macht. Außerdem ist ein etwa 5200 Quadratmeter großes Regenrückhaltebecken an der Bundesstraße 475 realisiert worden.

Nun dreht sich vor Ort alles um die Ringerschließung des Gewerbegebiets. Die Straßenführung ist bereits klar erkennbar, und sobald der Schotter eingebracht ist, kann die Baustraße asphaltiert werden. Läuft alles glatt, soll damit noch in dieser Woche begonnen werden. Kurz vor Weihnachten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Damit erreicht die zweite Erweiterung des Gewerbeparks am Espenhof pünktlich zum Jahresende Baureife.

Was außerdem noch geschehen muss und ebenfalls für die nächsten Tage vorgesehen ist, ist das Fällen der Bäume im Norden des Areals. Darum hatte es in den politischen Gremien zunächst einige Diskussionen gegeben, anschließend mussten entsprechende Ausgleichsflächen gefunden werden. Immerhin hatten Experten in den etwas einen halben Hektar großen Waldstück Vögel wie den selten gewordenen Gartenrotschwanz ausfindig gemacht, der nun in der Lönsheide heimisch werden soll.

Für die Vermarktung stehen der Gemeinde etwa 5,8 Hektar zur Verfügung. Interessenten gibt es für das verkehrstechnisch bestens angeschlossene Gebiet viele. Unterschrieben hat bisher eine Spedition, weitere Unternehmen wie ein Autohaus, eine maschinenverarbeitende Firma und weitere Bewerber stünden in den Startlöchern, hatte Bürgermeister Torsten Buller vor geraumer Zeit schon gesagt. Sie haben ihre Zusage gegeben, aber noch nicht unterschrieben. Dabei könnten die nach Vertragsunterzeichnung direkt im Januar loslegen. Zumindest hat das Gewerbegebiet dann Baureife erlangt.

Übrigens, zm Ende des Vor-Ort-Termins hin fährt an der Baustelle ein Muldenkipper vor und bringt Schotter. Es kann weitergehen am Espenhof.