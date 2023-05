Wie Christoph Holtrup die Gemüseanzucht für sich entdeckt hat

29 Tomatensorten, ebenso viele Chilivariationen, knapp 20 verschiedene Paprikas und noch so manches mehr: Was bei Christoph Holtrup im Kleinen mit der Anzucht von drei Tomatenpflanzen begann, hat sich längst zur Leidenschaft entwickelt. Umso ausgefallener die Pflanze, desto besser.

In den Händen hält Christoph Holtrup junge Kohlrabipflanzen, die neben einer Vielzahl weiterer Gemüsesorten in seinem Gewächshaus untergebracht sind.

Die Eisheiligen sind fast vorbei, Frost scheint es in diesem Frühjahr wohl nicht mehr zu geben. Für Christoph Holtrup heißt das: Es wird Zeit, dass die Tomaten von den Fensterbänken in Wohnzimmer ins Freie wechseln. Und das bedeutet, dass der 36-jährige Ladberger an diesem Wochenende nicht weniger als 29 unterschiedliche Sorten Tomatenpflanzen in die Hochbeete pflanzt, die topp vorbereitet ist, wie er sagt. Denn: „Nur ein guter Boden ergibt eine gute Ernte.“