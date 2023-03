Buslinie 140 soll die X52 ersetzen

Die Buslinie X52, die Ladbergen mit Osnabrück und über den FMO mit Münster verbindet, fährt letztmalig am 31. März. Die RVM und der Kreis Steinfurt haben deshalb ein neues Fahrplankonzept erarbeitet und wollen Ladbergen im Rahmen des ÖPNV über die Linie 140 Zugang zu den Oberzentren gewähren. Die Politik findet das begrüßenswert, hat aber Verbesserungswünsche.

Über die Buslinie 140 soll Ladbergen ab dem 1. April mit dem FMO (und in der Gegenrichtung mit dem Kattenvenner Bahnhof) verbunden werden. Ab der Hüttruper Heide fährt die Schnellbuslinie 50 nach Münster.

Die Fahrgastzahlen aus dem Jahr 2018 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) lassen in der Tat zu wünschen übrig. Täglich gerade mal 24 Personen fuhren laut Auswertung der RVM (Regionalverkehr Münsterland GmbH) mit der Buslinie X52 unter der Woche von Ladbergen zum Flughafen Münster/Osnabrück, um von dort aus womöglich weiter nach Münster zu gelangen. Immerhin 38 waren es, die den Anschluss Richtung Osnabrück wählten. An Wochenende lagen die Zahlen noch weit unter diesen Werten. Die Konsequenz: Die Stadtwerke Osnabrück kündigten den Vertrag über die Mitfinanzierung der Linie zu Ende März dieses Jahres und die RVM bemühte sich mit dem Kreis Steinfurt um ein neues Fahrplankonzept, das die Politik am Donnerstag grundsätzlich begrüßte. Aber sie möchte mehr.