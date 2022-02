„Dabei ist es so cool hier“

Seit Beginn des Jahres ist der Lerntreff unter dem Dach der Familienstiftung am Start. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler bisher noch nicht Schlange stehen, kommt das Angebot, in Ruhe und unter Aufsicht Hausaufgaben zu machen, gut an. Bei einigen Jugendlichen sogar so gut, dass sie sich wünschen, dass noch mehr kommen, weil sie sich so wohlfühlen. Die Organisatorinnen und Organisatoren hören das gerne.

Raphael und Maximilian sitzen einträchtig nebeneinander und lernen Englisch. Bei Maximilian liegt auch das Biologiebuch aufgeschlagen auf dem Tisch. Ihnen gegenüber vertieft sich Fynn ebenfalls in seine erste Fremdsprache. Der Sechstklässler der Gesamtschule in Tecklenburg ist der Jüngste in der Runde, die am Dienstagnachmittag im Obergeschoss der Sporthalle an der Jahnstraße ihre Hausaufgaben erledigt. Die beiden Jugendlichen, die die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in Saerbeck und seit kurzem auch den Lerntreff in ihrem Heimatort Ladbergen besuchen, genießen die Möglichkeit, in Ruhe und unter Aufsicht arbeiten und gegebenenfalls Fragen zu den Hausaufgaben, zu anstehenden Klassenarbeiten oder anderen Prüfungen stellen zu können.