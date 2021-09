„Das bringt viel Hoffnung“

Studierende engagieren sich in einer Klinik in Griechenland

Ladbergen

Die Medizinstudentin Sophia Ukens hat ein Praktikum in einer Klinik in Griechenland absolviert. Sie konnte dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Eigentlich hätte die Ladbergerin Christine Boch ebenfalls in Athen sein sollen. Über ihre Pläne hatten die WN im Vorfeld berichtet. Wegen der Pandemie konnten weniger Hilfskräfte reisen als ursprünglich geplant. Da Bock selber nicht vor Ort sein konnte, vermittelte sie den Kontakt zu Sophia Ukens, die von ihrem Engagement berichtet.

Von Luca Pals