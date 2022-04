Die wichtigste Antwort zuerst: Ja, sie können es noch. Die Ladberger haben das Feiern nicht verlernt! Mit einer gelungenen Osterparty fand zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie eine öffentliche Fete in Ladbergen statt – eine zu der von Nah und Fern zahlreiche Feierlustige gekommen waren.

Ein Beleg für den Erfolg, den die Verantwortlichen der Ladberger Landjugend durch die Bank am nächsten Tag unterschrieben, war die Schlange an Gästen, die sich noch bis Mitternacht entlang des Schulenburger Weges zur Reithalle bildete. So mancher stand hier eine Stunde an, bis er sich endlich ins Getümmel stürmen konnte.

Zu diesem Zeitpunkt war das Osterfeuer auf der gegenüberliegenden Wiese bereits abgebrannt. Gegen 18.30 Uhr wurde dieses entzündet und lockte vor allem Ladberger Familien mit Kindern an. Ähnliche Oster-Veranstaltungen fanden am Sonntagabend zudem auch beim TSV Ladbergen oder bei den Schützen in Hölter statt.

Reithalle als Feier-Hotspot

Aber klar: Nirgendwo versammelten sich so viele wie an diesem Abend im Schulenburger Weg. Die Reithalle wurde wieder einmal und zum ersten Mal seit drei Jahren zum Feier-Hotspot der Region. Nicht nur Ladberger, auch aus den Nachbarkommunen wie Greven, Lengerich und Tecklenburg sowie über die Grenzen des Kreises hinaus kamen diejenigen, die bis in die Morgenstunden sich selbst und die neuen Möglichkeiten der fallenden Corona-Beschränkungen feierten.

Laut der Verantwortlichen der Landjugend waren 1500 Menschen vor Ort, die zuvor gerührte Werbetrommel hatte für einen großen Erfolg und ein volles Zelt gesorgt. Nach Angaben der Organisatoren ist den ganzen Abend lang alles sicher geblieben, es sei zu keinen größeren Auseinandersetzungen gekommen.

Für das leibliche Wohl sorgte ein Imbissstand an der Halle sowie am Osterfeuer. Bunte Cocktails, Mischungen und das ein oder andere Bier konnte sich das Feiervolk an den Theken im Innenraum abholen. Es wurde durch die Party-Hits von DJ TO aufgeheizt.

Rund 1500 Besucher

Gegen Mitternacht füllte sich die Halle immer weiter, die unter 18-Jährigen mussten danach von der Tanzfläche den Weg nach Hause antreten. Sätze wie „Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?“ oder „Endlich mal wieder richtig feiern“ sowie die Plakataufschrift „Vollgas“ geben die Stimmung besonders unter den jüngsten Gästen in Gänze wieder.

Weil zur Wahrheit aber auch gehört, dass die Corona-Pandemie noch kein Ende gefunden hat, konnten nur diejenigen ins Zelt, die geimpft oder genesen waren: 2G beim Feiern ist die neue Realität.

Für die Landjugend steht außer Frage, dass die Osterparty mitsamt Feuer und allem Drum und Dran auch im kommenden Jahr wieder stattfinden soll. Und: Das Feiern wird bis dahin sicherlich nicht verlernt.