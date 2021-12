Den verborgenen Energieverlusten auf der Spur

Mit den rasant steigenden Energiekosten lohnt es sich besonders, Wärmelecks an der Gebäudehülle aufzuspüren und die Ursachen zu beheben. Die kreisweite Thermografie-Aktion bietet einen idealen Einstieg für gezielte und sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen.

Thermografie-Aktion startet in Ladbergen

Mit den rasant steigenden Energiekosten lohnt es sich besonders, Wärmelecks an der Gebäudehülle aufzuspüren und die Ursachen zu beheben.

Wie Ladbergens Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann in einer Pressemitteilung schreibt, biete die kreisweite Thermografie-Aktion einen idealen Einstieg für gezielte und sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen. Bei der Thermografie werden mit Hilfe einer speziellen Infrarotkamera die Oberflächentemperaturen von Fassaden gemessen. Die Wärmebilder, sogenannte Thermogramme, zeigen schlecht isolierte Bauteile sowie Stellen des Gebäudes auf, an denen die meiste Wärme verloren geht. Gerade Außenwände, Fenster, Dächer oder Übergänge der Bauteile untereinander können wärmetechnische Schwachstellen am Gebäude sein.

Wer sich einen Überblick über die energetische Situation seines Hauses verschaffen möchte, kann zum Preis von 180 Euro für ein Haus mit bis zu vier Wohneinheiten Thermografie-Aufnahmen von der Firma Architekten Siegmund aus Lengerich erstellen lassen. Alexandra Kattmann weist darauf hin, dass die Gemeinde jeden Auftrag mit 30 Euro sponsert.

Neben einer digitalen Einführungsveranstaltung am 11. Januar um 18 Uhr (Informationen zur Anmeldung unter www.energieland2050.de oder energieland2050@kreis-steinfurt.de) beinhaltet das umfassende und qualitativ hochwertige Paket die Erstellung der Thermografie-Aufnahmen im Winter, die fachkundige Auswertung dieser Außenaufnahmen in Form einer Thermografie-Mappe und eine Erläuterung der Wärmebilder im Rahmen einer Auswertungsveranstaltung im kommenden Frühjahr. Anmeldeschluss ist der 14. Januar 2022.