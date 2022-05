Der Fleißigste steuert die 200 an

Einmal ganz offiziell Danke sagen und die Unterstützung für das Blutspenden im Ort anerkennen. Das hat der DRK-Ortsverband am Mittwochabend in einem geselligen Rahmen getan. Für die Gäste des Roten Kreuzes gilt die langjährige Teilnahme an der Blutspende-Aktion als Selbstverständlichkeit.

Unfallbeteiligte und Schwerstkranke benötigen oft Intensivmedizin, für die häufig auch auf Blutkonserven zurückgegriffen werden muss. „Sie wissen, wie wichtig die Blutspende ist“, sprach Karl-Heinz Niemeier (Geschäftsführer des DRK-Ortsverbandes) die treuen Blutspender aus dem Ort direkt an. „Die Zeit und der Aufwand, der in den Jahren zusammenkommt, ist beachtlich“, lobte Niemeier. Und weiter, an alle Ladberger gewandt: „Wer gesund ist, soll zur Blutspende gehen. Das Blut wird ganz dringend gebraucht.“

Für besonders häufige Teilnahme wurden ausgezeichnet: Daniel Kunze, Christa Busch und Bernhard Reckers (25 Spenden), Manfred Aufderhaar (50), Sonja Schnieders, Helmut König und Manfred Erdmann (75). Für Manfred Hötzel, Detlef Döbberthin und Horst Benkert sind die Blutspendetermine ebenfalls fester Bestandteil des Kalenders, denn sie spendeten stolze 100 Mal.

Den Vogel schießt Peter Schirmbeck ab, denn er kommt auf 125 Spenden, die er mittlerweile schon auf 130 aufrundete.

Warum Schirmbeck die Blutspendemaßnahmen so wichtig sind? „Es muss unterstützt werden und da will ich gerne helfen“, erklärte er seine Beweggründe. „Solange ich fit bin, mache ich sehr gerne weiter“, fügte er hinzu. Seine Söhne habe er auch schon motivieren können, freute sich der 61-Jährige. Sein Ziel: die 200er-Marke, da sei er schon auf einem guten Weg.

130 Blutspenden, das bedeutet, dass Peter Schirmbeck bereits 65 Liter des Lebenssaftes abgegeben hat. Also quasi die volle Tankfüllung eines größeren Autos oder der Inhalt von etwa drei Milchkannen.

Aus dem Küchenteam wurden Elsbeth Brinkmeier, Gudrun Lammers und Gabi Minneker geehrt. Letztere ging früher selber regelmäßig zur Blutspende. „Als ich das nicht mehr durfte, wollte ich die Arbeit aber weiter unterstützen“, so die Helferin.

Der nächste Blutspendetermin findet am 15. Juli von 16 bis 20 Uhr im Rathaus statt.