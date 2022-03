Die Botschaft geht in die Welt

Das Friedenskonzert mit verschiedenen Ensembles und Solisten der evangelischen Kirchengemeinde begeisterte am Mittwochabend mehr als 100 Menschen. Darunter waren auch aus der Ukraine Geflüchtete, die die besondere Stimmung aufnahmen und an ihre Familien in der Heimat schickten. Der Eintritt war frei, freiwillige Spenden summierten sich auf 1141 Euro.

Mehr als 100 Menschen kamen am Mittwochabend in die evangelische Kirche, um, wie in den vergangenen Wochen, für den Frieden zu beten, aber auch um das abwechslungsreiche Programm zu genießen, das Ines Albers für das Friedenskonzert gestaltet hatte. Der Chor „Praise Tunes“, der Ladberger Posaunenchor, die Band des Highlight Jugendgottesdienstes und der Organist Edwrin Kohnhorst trugen einen musikalischen Querschnitt aus der Gemeinde vor, „eine bunte Mischung“, so Albers.