"Die Leute hier helfen viel"

Die Not in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien ist groß. Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Ladbergen aber auch, wie sich am Freitag auf dem Wochenmarkt zeigte.

Groß ist die Bestürzung der in Ladbergen lebenden Türkinnen und Türken über das, was in ihrem Heimatland geschehen ist. Was kann man vom Heidedorf aus tun, um den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien zu helfen? Das haben sich auch türkische Familien gefragt und sind mit diesem Anliegen vor einigen Wochen an Sigrid Bücker-Dowidat, Leiterin des Sozialamts, und Anke Batzke, in der Gemeindeverwaltung zuständig für die Integrations- und Flüchtlingshilfe, herangetreten.

„Wir möchten etwas tun und das Geld spenden“, erklärte Nazan, die seit drei Jahren in Ladbergen wohnt und ihren Nachnamen nicht genannt haben möchte. Auf dem Markt Waffeln und türkische Spezialitäten anbieten und im Gegenzug um Spendengelder bitten, so lautete das Ergebnis der Überlegungen. Am Freitag auf dem Wochenmarkt war es soweit.

Freude über große Hilfsbereitschaft

Viele Wochenmarktbesucher ließen sich zum Stand der türkischen Frauen locken. Waffeln nach deutschem Rezept sowie landestypische Köstlichkeiten wie Kek-Kuchen, gefüllte Sarma-Weinblätter oder türkisches Brot wurden verkauft und konnten vor Ort verzehrt oder mit nach Hause genommen werden. Die Leckereien "to go" kamen besonders gut an, und die meisten Kunden hatten dafür eigens Gefäße mitgebracht. „Noch für heute Nachmittag und zum Abendessen“, wie eine Ladbergerin über ihren kleinen Vorrat sagte.

Viele Münzen und auch der ein oder andere Geldschein wanderten in das bereitgestellte Glas. Nazan ist voller Freude über die große Hilfsbereitschaft und voller Dankbarkeit, über die große Unterstützung der Integrationshelferinnen und der anderen Familien, die ebenfalls mit anpacken. „Die Leute hier sind sehr nett und helfen viel“, sagte die 41-Jährige über die Kundschaft. „Sie sind mit uns, früher schon und jetzt auch in dieser schweren Zeit.“

Mit Spendenaktion helfen

Ihre Freundin, die ebenfalls in Ladbergen wohnt, habe zwei Brüder und deren sechs Kinder beim Erdbeben in der Türkei verloren, erzählte Nazan. „Meiner Frau geht es sehr schlecht und möchte sich so gerne kümmern“, ergänzte Adiyaman, der Ehemann von Nazans Freundin. Einen Bruder seiner Frau und dessen Familie hätten aus den Trümmern gerettet werden können. Doch wie es für sie weitergeht, dafür haben auch die Ladberger keine Lösung. Umso mehr möchten sie wenigstens mit der Spendenaktion helfen. Nazan wies darauf hin, dass die Gelder an die Organisationen IKBAY und "Time to help" gehen.

Während der Zeit, die sie am Freitagnachmittag auf dem Wochenmarkt im Einsatz war, ging ihr das Herz auf. „Es kommen sogar extra Leute hier hin, nur um zu spenden, ohne dass sie was vom Essen mitnehmen“, sagte sie gerührt. Wer den Stand auf dem Markt verpasst hat oder noch einmal in den Genuss der türkischen Spezialitäten kommen möchte, der kann auf eine Wiederholung hoffen. „Wir möchten den Stand in zwei oder drei Wochen noch einmal machen“, kündigte Nazan an.