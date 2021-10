Die Narren sind wieder außer Rand und Band

Am Donnerstag, 11. November, um Punkt 13.11 Uhr, starten die Ladberger Jecken mit der Übernahme des Rathausschlüssels in die Session 2021/22. Und auch der Bollerwagenumzug soll am Rosenmontag, 28. Februar, stattfinden. Die Termine für die beiden Karnevalsveranstaltungen bestätigt Helmuth Gollan vom Ladberger Elferrat im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Die Gruppe organisiert das karnevalistische Treiben im Heidedorf seit einigen Jahren.

Nachdem die vergangene Session wegen der Corona-Pandemie komplett ins Wasser gefallen ist, seien alle heilfroh, dass wieder Aktivitäten im Programm stünden, stellt Gollan fest. Er kündigt „eine kleinere Belegschaft“ an, die sich am 11.11. von Verwaltungschef Torsten Buller den Schlüssel aushändigen lassen wird. Selbstverständlich sei das Event, das überwiegend draußen auf dem Rathausplatz stattfinden soll, mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen. „Wir werden ein Hygienekonzept erarbeiten, außerdem gilt die 3G-Regel, Bändchen werden gegen Nachweise ausgehändigt“, beschreibt er das Prozedere. Damit die Veranstaltung bei schlechtem Wetter nicht ins Wasser fallen muss, werde auf dem Platz ein Zelt aufgebaut. Die Uhrzeit 13.11 Uhr statt der traditionellen 11.11 Uhr sei logistischen Gründen geschuldet, sagt er mit Blick auf den Beförderungsverkehr zum und vom DRK-Kindergarten „Die kleinen Strolche“.

Das Team ist guten Mutes

Guten Mutes sind Helmuth Gollan und seine Mitstreiter auch, was den Bollerwagenumzug am Rosenmontag angeht. „Die Leute scharren mit den Füßen, sie möchten feiern und fragen auch nach, wann es endlich wieder losgeht“, ist ihm bewusst. Er hofft, dass auch die Party in der Sporthalle an der Jahnstraße nach dem Umzug stattfinden kann.

Damit der Elferrat frühzeitig planen kann, bittet er alle Gruppen und Vereine, auch aus den umliegenden Gemeinden, die mit ihren Gefährten Teil des Umzugs werden möchten, sich frühzeitig, gerne auch jetzt schon, anzumelden (E-Mail karneval-ladbergen@gmx.de). Das Motto des Bollerwagenumzugs werde, wie in den Vorjahren, im Rahmen der Schlüsselübernahme bekanntgegeben.

Bei aller Vorfreude auf die Session weisen Gollan und seine Mitstreiter vom Elferrat darauf hin, dass auch Nachwuchsjecken gerne gesehen sind. „Wir freuen uns über Verstärkung“, lädt er Interessierte auch dazu ein.