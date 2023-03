Die Natur mit allen Sinnen erleben

Die Naturschutz-Kids der ANTL sind gerne auf Tour, jetzt auch in Ladbergen. Das erste Treffen war in der vergangenen Woche.

Naturschutz-Kids der ANTL jetzt auch in Ladbergen unterwegs

Seit vielen Jahren gibt es die Naturschutz-Kids der ANTL (Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land), in deren Gruppen Kindern die Natur und die Umwelt nahe gebracht werden. Jetzt gibt es das Angebot auch in Ladbergen. Einmal im Monat möchten Monika Stork und Nina Bramm mit den Kids Exkursionen unternehmen, kleine Forschungen durchführen oder auch gemeinsam basteln. Jetzt war Premiere.

„Es geht viel um das Draußen-sein“, erklärte Nina Bramm. „Und darum, die Natur mit allen Sinnen zu erleben“, fuhr sie fort. Das sei besonders deshalb wichtig, weil vielen Kindern die Verbundenheit zur Natur fehle, begründete das die Landwirtin, die seit zehn Jahren mit ähnlichen Projekten am Emshof in Telgte arbeitet.

Bei der Premiere erwartete die Mädchen und Jungen zwei abwechslungsreiche Stunden. Start war am Jugendzentrum. „Ich bin gerne draußen und spiele dann im Garten oder gehe in den Wald bei Opa“, erklärte Teilnehmerin Maja. Neugierig und offen für alles begleitete sie wie die anderen Kinder Monika Stork und Nina Bramm zum Regenrückhaltebecken am Mühlenbach.

Dort fand die erste Aktion statt: der Bau einer Sitzgelegenheit aus Holz und Schafwolle. Auch für die kommenden Treffen „haben wir Ideen genug“, sagte Monika Stork, die seit zwei Jahren eine Naturschutz-Kids-Gruppe der ANTL in Tecklenburg betreut. So bekommen Grundschulkinder der dritten und vierten Klasse die Gelegenheit, Insektenhotels oder Vogelkästen zu bauen, Stockbrot zu backen, im Mühlenbach zu keschern oder auch Figuren zu schnitzen.

„Im Alter der Grundschüler kann man vieles in die richtigen Bahnen lenken“, war Monika Stork sicher, denn dann sei das Interesse für die Natur groß und noch nicht so durch Smartphone, Spielkonsole und Co. abgelenkt wie bei den Älteren.

Dass das Projekt künftig in Ladbergen stattfinden könne, sei auch ein Verdienst der Gemeinde, erzählte Nina Bramm. Denn die Verwaltung sei damit einverstanden, dass die Gruppe bei schlechtem Wetter das Jugendzentrum nutzen könne. Zudem sorge der Bauhof für Materialien.

Zehn Kinder können an der – offenen – Gruppe teilnehmen, eine Anmeldung ist erforderlich. Das nächste Treffen wird in den Osterferien stattfinden. Weitere Informationen dazu gibt Monika Stork unterTelefon 05485-96176.