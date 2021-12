Die Räder sind bestellt, aber . . .

Nachdem der Leader-Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Tecklenburger Land im Juni sein Okay für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung zweier E-Rikschas gegeben hatte, gab‘s Ende Oktober den offiziellen Zuwendungsbescheid. Mittlerweile, so Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann, hat auch die Auftragsvergabe stattgefunden. Bis die Rikschas tatsächlich durch Ladbergen fahren, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Eine Folge der Corona-Pandemie. Es fehlt an Motoren für die E-Rikschas.

Formell gesehen läuft alles nach Plan. Nachdem der Leader-Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Tecklenburger Land bereits im Juni sein Okay für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung zweier E-Rikschas gegeben hatte, gab‘s Ende Oktober dann auch Post von der Bezirksregierung mit dem offiziellen Zuwendungsbescheid. Mittlerweile, so Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann, hat nach zwischenzeitlich erfolgter Ausschreibung auch die Auftragsvergabe stattgefunden. So weit, so gut. Allein: Bis die Rikschas tatsächlich durch Ladbergen fahren, werden noch einige Monate ins Land ziehen. Eine Folge der Corona-Pandemie. Es fehlt an Motoren für die E-Rikschas.

Das ist die Kurzfassung dessen, womit sich die Gemeinde, der Seniorentreff und das Freiwilligen-Forum aktuell konfrontiert sehen. Und deshalb hat es auch noch keinen offiziellen Aufruf gegeben, wer als ehrenamtlicher Fahrer dafür sorgen will, dass mobilitätseingeschränkte Menschen mit den E-Rikschas Ausflüge an der frischen Luft unternehmen können. Das werde Anfang kommenden Jahres in Angriff genommen, berichtet Sigrid Bücker-Dowidat, die das Projekt mit Mechthild Teigeler zusammen koordiniert. Allerdings, so die Leiterin des Fachdienstes für soziale Angelegenheiten, seien die beiden hoffnungsfroh, ausreichend Mitstreiter zu finden. „Einige potenzielle Fahrer haben ihr Interesse bereits bekundet.“

Doch zurück zu den Fakten: Kalkuliert wird für das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von 30 000 Euro. Darin enthalten sind die Errichtung einer Rikscha-Station in Form einer fest verschließbaren Hütte an zentraler Stelle in Ladbergens guter Stube, der Kauf von zwei E-Rikschas samt Zubehör und die Schulungskosten für die ehrenamtlichen Fahrer. 65 Prozent der Kosten – nämlich 19 500 Euro – werden durch Leader-Zuschüsse gedeckt, damit verbleibt ein Eigenanteil von 10 500 Euro bei der Gemeinde.

Wo genau die laut Alexandra Kattmann „sehr schicke Hütte aus Metall mit umlaufendem Lichtband“ errichtet wird, steht auch bereits fest – nämlich in dem Bereich zwischen der Begegnungsstätte Buddemeier und der Eisdiele Casal. Dort, wo jetzt die Mülltonnen untergebracht sind.

Alexandra Kattmann geht davon aus, dass sich das Häuschen mit Flachdach, das begrünt werden soll, gut in das Umfeld der guten Stube integriert. Mit den Arbeiten soll begonnen werden, „sobald es wieder frostfrei ist“, so die Klimaschutzmanagerin.

Zeit genug ist ja da. Denn die beiden bestellten E-Rikschas können laut Hersteller aufgrund fehlender Motoren nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgeliefert werden. Dann aber hoffen alle Beteiligten, soll es schnellstmöglich soweit sein, dass die Senioren und/oder mobilitätseingeschränkten Menschen gemeinsam mit den ehrenamtlichen Fahrern die Heimat im Tecklenburger Land zusammen neu „erfahren“. Dass Routen und Orte der Erinnerung neu entdeckt werden und die Naherholung vor der eigenen Haustür gestärkt wird.