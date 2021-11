Sven Kötterjohann ist leidenschaftlicher Food-Blogger

Sven Kötterjohann kocht leidenschaftlich gern und gut. Genau so gerne fotografiert der gebürtige Ladberger seine Küchenkreationen. Als Food-Blogger lässt er die Instagram-Community daran teilhaben.

In erster Linie sind die Gerichte von Sven Kötterjohann vegan oder vegetarisch. Das Foto zeigt ein Gericht aus der vietnamesischen Küche:

Sven Kötterjohann ist viel in der Welt herumgekommen. Hauptberuflich IT-Berater, war der 33-Jährige unter der Woche „fast nur unterwegs“, lediglich das Wochenende bot Zeit zu Hause. Dadurch hat der gebürtige Ladberger aber auch viel gesehen, erlebt – und gegessen. Die zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten von Auswärts regten immer neue Ideen an. Alleine die Palette an unterschiedlichsten Gewürzen der indischen Küche biete zahlreiche Möglichkeiten zum Experimentieren.