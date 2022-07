Effizient und präzise mit einigen Knöpfen

Per Fernbedienung kann der Lkw gesteuert werden. Zugelassen wurde dies für den Straßenverkehr. Dies freut die Firma Mobile Tronics mit Sitz in Ladbergen.

Nur ein paar wenige Knöpfe muss Christoph Müller betätigen und schon bewegt sich der große Lkw nach links, nach rechts, vor oder zurück. Mit einem Befehl hält er an, im äußersten Notfall kann der – natürlich knallrote – Knopf dafür sorgen, dass das Fahrzeug direkt zum Stehen kommt. Präzise, effizient und vor allem für alle Beteiligten sicher soll die Funkfernsteuerung der Firma Mobile Tronics sein, damit am Ende des Tages beim Ein- und Ausparken, beim Be- und Entladen alles wie am Schnürchen fährt.