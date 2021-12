Seit zehn Jahren ist Angelika Heitmann mit ihrer Änderungsschneiderei an der Mühlenstraße. Seit Kurzem bietet sie auch ausgesuchte Weine und Dekoratives für das Heim an. Die Sortimentserweiterung ist der Corona-Pandemie geschuldet, denn da die Menschen weniger Festtagskleidung benötigen, hat Heitmann in der Änderungsschneiderei aktuell sehr wenig zu tun.

In ihrem Ladenlokal an der Mühlenstraße bietet Angelika Heitmann neben ihrer Änderungsschneiderei nun auch Dekoratives und Weine an. Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, wird hier fündig, ist sie überzeugt.

An der Schaufensterpuppe vor dem Ladenlokal an der Mühlenstraße 5 kann wohl kaum jemand vorbeigehen, ohne einen Blick darauf und in die Änderungsschneiderei dahinter zu werfen. Seit zehn Jahren ist Angelika Heitmann vor Ort, und seit Kurzem gibt es im Fenster noch mehr zu entdecken, denn Heitmann hat sich mit ihrem Sortiment breiter aufgestellt. Neben der Änderungsschneiderei bietet sie ausgesuchte Weine und Dekoratives für das Heim an. Und setzte in der Gestaltung der Räumlichkeiten ihre Liebe zum Detail ein. Ein „Lädchen zum Wohlfühlen“, sagt sie mit einem Lächeln.