„Ein Ort voller Möglichkeiten“

Stefan Gehder ist in die Vereinigten Staaten umgezogen

Ladbergen/San Francisco

Stefan Gehder lebt seit Kurzem in San Francisco. Als er von seinem Arbeitgeber, einem Bauunternehmen mit Hauptsitz in Bielefeld, die Chance bekam, im Silicon Valley zu arbeiten, griff er zu. Und plant, gemeinsam mit seiner Freundin, auf lange Sicht dort zu bleiben. Jetzt will er aber erst einmal ankommen.

Von Luca Pals