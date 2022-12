Ein stiller Ort zum Trauern

Seit Februar sind in Ladbergen Urnenbestattungen im Friedwald Wachelau möglich. „Wir sind erstaunt, dass er so gut angenommen wird“, zieht Pastorin Dörthe Philipps eine Zwischenbilanz.

„Wir sind erstaunt, dass er so gut angenommen wird“, sagt Dörthe Philipps. Die Pastorin spricht vom ehemaligen Friedhof Wachelau an der Kreuzung Dorfstraße Ecke Grevener Straße. Einige Jahre der Diskussion und Auseinandersetzung um eine Reaktivierung des Areals hatte die evangelische Kirchengemeinde als Eigentümerin hinter sich. Sich hinziehende Genehmigungsverfahren taten ein Übriges, bis im Laufe des vergangenen Jahres klar war, dass Urnenbestattungen dort in Zukunft möglich sein sollen.